بريطانيا ترسل سفينة من الأسطول الملكى إلى جزر تركس وكايكوس

جدة - نرمين السيد - أرسلت حكومة المملكة المتحدة سفينة من الأسطول الملكى إلى جزر تركس وكايكوس فى الخليج الكاريبى، بجانب نشر شرطة متخصصة من جزر الكاريبى المجاورة لضمان سلامة وأمن الناس وسط تصاعد عنف العصابات.





وذكرت الحكومة البريطانية -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن جزر تركس وكايكوس هى إحدى أقاليم ما وراء البحار البريطانية التى يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، والمملكة المتحدة هى المسؤولة عن سلامة وأمن الناس هناك.

وأضاف البيان أن وحدة عسكرية من 24 ضابطًا متخصصًا فى الأسلحة النارية مدربين تدريبًا عاليًا من جزر البهاما وصلوا الجزر يوم الجمعة الماضى، وهم الآن فى الخدمة، مشيرًا إلى أن المناقشات جارية مع دول مجاورة أخرى بشأن توفير دعم إضافى، وبالتوازى مع ذلك، تقدم المملكة المتحدة حزمة من الدعم طويل الأجل لبناء القدرات المحلية فى مجالات تشمل جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب على الأسلحة النارية ومراقبة الحدود.

وبحسب بيان الحكومة، نشرت البحرية الملكية ناقلة تابعة للأسطول الملكى سيتم استخدامها كمنصة للعمليات وسيكون معها مروحية، التى توفر إمكانية المراقبة ويمكنها دعم العمليات الأمنية.

إلى جانب ذلك، تم الاتفاق على حزمة من دعم المراقبة البحرية من الولايات المتحدة، خلال شهر أكتوبر الحالى، التى تشمل طائرة ثابتة الجناحين ومروحية من طراز "بلاك هوك".

وقال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى: "تتحمل المملكة المتحدة مسؤولية أخلاقية ودستورية لدعم وحماية سكان أقاليم ما وراء البحار، الذين يشكلون جزءًا مهمًا من أسرة المملكة المتحدة. وكان علينا أن نتحرك فى أعقاب العنف الرهيب الذى شهدناه فى جزر تركس وكايكوس خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأضاف: "أنا ممتن للرجال والنساء الشجعان فى الشرطة المحلية، وكذلك من جزر البهاما الذين يقدمون دعمًا فوريًا لا يقدر بثمن. كما يعمل الحاكم ورئيس الوزراء بلا كلل لحماية المجتمعات. معًا، سنضمن القضاء على جرائم العنف فى جزر تركس وكايكوس على المدى الطويل".

وشهدت جزر تركس وكايكوس ارتفاعا فى جرائم العنف فى الأشهر القليلة الماضية، التى يُعتقد أنها مرتبطة بوصول عصابات الجريمة المنظمة من أماكن أخرى فى منطقة البحر الكاريبى. وتدهور الوضع الأمنى ​​بسرعة فى جزر تركس وكايكوس على مدى الأسابيع الماضية، التى شهدت 11 حادث إطلاق نار مميت فى سبتمبر وأربعة أخرى فى أكتوبر.