اشتية: سنواصل توفير مقومات الصمود للأسرى بسجون الاحتلال

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته فى مدينة رام الله بوقفة تضامنية مع الأسرى فى سجون الاحتلال، وخاصة المضربين عن الطعام والمرضى، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وعدد من الشخصيات الرسمية والوطنية، وأهالى الأسرى والفعاليات الوطنية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطينى إن القيادة الفلسطينية لن تتخلى أبدا عن الأسرى رغم كل ممارسات الاحتلال، وعقوباته بالحصار المالى، وسرقة الجغرافيا وقتل الفلسطينيين، معتبرا أن الأسرى هم ضمير الشعب الفلسطينى.
وأضاف اشتية: "5641 أسيرا يقبعون فى سجون الاحتلال.. يحجب الاحتلال نور الشمس عن عيونهم، ومنذ بداية العام الجارى ارتقى 169 شهيدا بماكينة القتل الإسرائيلية، التى تريد أن تمول حملتها الانتخابية بالدم الفلسطينى وسرقة الأرض وبالعدوان على المسجد الأقصى، وتمزيق القرآن فى الحرم الإبراهيمى أمس، وتدنيس الكنائس قبل ذلك".
وتابع رئيس الوزراء الفلسطينى: "اليوم الشعب موحد وإن كان هناك تباين بين الفصائل، ولكن الأسرى والشهداء والقدس وفلسطين تجمعنا، ونحن كفصائل موجودون من أجل الوطن ووحدته وتحريره وإنهاء احتلاله وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة لاجئينا فى الشتات".
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