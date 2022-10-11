إجراءات عاجلة من الحكومة الألمانية لحل مشكلة الغاز

جدة - نرمين السيد - تتجه السلطات الألمانية إلى سداد فواتير الغاز لشهر ديسمبر المقبل عن جميع الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ضمن إطار إجراءات لحماية المواطنين والاقتصاد من أزمة الطاقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.





وأعلنت الحكومة الألمانية بحسب تلفزيون "مونت كارلو" الدولى أنها "ستعمل بسرعة كبيرة على تنفيذ خطة من مرحلتين أوصت بها لجنة خبراء، تنص على تحمل تكلفة فواتير الغاز لشهر ديسمبر للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم". وبحسب ذات القناة فأنه من الصعب التنبؤ بالتكاليف الدقيقة لهذه الخطة، لكن تقديرات أولوية تشير إلى أن التكلفة ستبلغ 90 مليار يورو تقريبا.

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