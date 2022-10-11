البرهان يبحث تعزيز التعاون الأمنى بين السودان واليمن

جدة - نرمين السيد - بحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، خلال لقائه اليوم الثلاثاء وزير داخلية جمهورية اليمن، اللواء الركن حيدر حيدان، سبل تعزيز وتقوية التنسيق والتعاون الأمنى بين الخرطوم وصنعاء، لاسيما فى قضايا مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر وانتشار المخدرات والقرصنة.





وقال مجلس السيادة السودانى فى بيان اليوم، إنه تم أيضا خلال اللقاء الذى جرى بحضور وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقى عنان حامد عمر بحث دفع التعاون فى مجالات التدريب ومعالجة قضايا الجاليات. من جانبه، قال وزير الداخلية اليمنى فى تصريحات عقب اللقاء، إن زيارته للسودان، تأتى فى إطار تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين وعرفاناً ووفاء للدور الكبير للسودان فى استقرار اليمن، بتلبية نداء الأخوة لاستعادة مؤسسات السلطة الشرعية، بعد انقلاب المليشيات الحوثية. وأعرب وزير الداخلية اليمنى، عن تطلعه بأن تكلل الزيارة بالنجاح لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

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