البحرية التونسية تنقذ نحو 200 مهاجر

البحرية التونسية تنقذ نحو 200 مهاجرأعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الثلاثاء أنها أنقذت نحو 200 مهاجر نهاية الأسبوع الفائت غالبيتهم من التونسيين خلال تسع عمليات تدخل في سواحل البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزارة في بيان لها القول: "تمكنت وحدات عائمة " سفن مخصصة لعمليات الانقاذ " تابعة لجيش البحر خلال نهاية الأسبوع الماضي من إنقاذ 194 مهاجرا غير شرعي.

ومن بين المهاجرين 118 تونسيا و76 من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء وتتراوح أعمارهم بين عامين و49 عاما ومن بينهم 42 امرأة وثمانية أطفال، وفقا للوزارة .

وتم إنقاذ المهاجرين خلال تنفيذ تسع عمليات للبحرية التونسية في أماكن متفرقة في السواحل الشمالية والشرقية والجنوبية.

ويشار إلى أنه مع تحسّن الأحوال الجوية في تونس تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحيانا بحوادث غرق.