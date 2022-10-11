نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لبنان متفائل تجاه ملف الترسيم.. وترقب لصيغة مسودة الاتفاق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج :- تسود نبرة من التفاؤل في الأوساط اللبنانية الرسمية، تجاه إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي.

والاثنين، قال رئيس الجمهورية ميشال عون إنه يأمل في إنجاز ترتيبات ترسيم الحدود خلال أيام.

وخلال استقباله بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، روفائيل بيدروس، في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، قال عون: "نأمل في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال أيام بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة شوطاً متقدماً".

وأكد عون أن "انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز، يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي".

واعتبر أن الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة".

ترقب لمسودة الاتفاق

يسود ترقب في الأوساط السياسية تجاه وعود الوسيط الأمريكي بملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين، بأنه سيرسل "صيغة نهائية" لمسودة اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، سلّم هوكستين كلا من لبنان وإسرائيل مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلا أن الطرفين أبديا ملاحظات عليها.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن ملاحظات بيروت على مسودة اتفاق لترسيم الحدود تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

والخميس، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، التعليقات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية.

ويتنازع لبنان والاحتلال الإسرائيلي على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.