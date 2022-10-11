فلسطين تدين اقتحام المستوطنين للأقصى وتحذر من تفجر الأوضاع

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة - فى تصريحات صحفية - إن استمرار اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، يأتى فى إطار التصعيد الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته، ومحاولة لفرض أمر واقع جديد لن نسمح به إطلاقًا.

وحذر من أن استمرار هذه الممارسات التصعيدية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية سيؤدى إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع.

وحيّا أبو ردينة، أبناء القدس المرابطين فى المسجد الأقصى، ودعاهم لمواصلة الرباط فيه لمواجهة أى اعتداء من قبل المستوطنين أو شرطة الاحتلال.

وحمّل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير فى الأراضى الفلسطينية وتداعياته، والمتمثل فى استمرار اقتحام المدن وقتل المواطنين والأطفال، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضى.