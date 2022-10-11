الرئيس الروسى يحذر من تسييس الطاقة النووية فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين ـ فى اجتماع عقده مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى فى بطرسبورج حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء ـ: "نلمس اليوم تسييسًا مفرطًا لكل ما يتعلق بقطاع الطاقة النووية، ونعول على جهودكم فى أن نتمكن من الحد من نبرة هذا الخطاب وتطبيع هذا المجال فى نشاطنا وتعاوننا، على الرغم من كل الاضطرابات والعمليات المُعقدة التى تجرى على المسرح العالمى".

وأوضح أن روسيا كانت فى طليعة الدول المؤسسة للمنظمة منذ عام 1957، ودعمت دائمًا عملها، وقال: "نعمل بنشاط فى إطار الوكالة، واليوم نولى أهمية كبيرة للقضايا التى تكرس الوكالة نفسها لها، وتكرسون أنتم شخصيًا حياتكم لها بصفتكم مديرًا عامًا لها، لقد دافعنا دائما عن تمتع جميع الدول بفرص متكافئة للحصول على الطاقة الذرية واستغلالها للأغراض السلمية، فيما متمسكون بحظر الانتشار النووى فى العالم".