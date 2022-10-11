العالم اليوم - قفزت 40 مركزاً.. مصر تحصد جائزة أسرع إنترنت ثابت في إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر قفزت 40 مركزاً.. مصر تحصد جائزة أسرع إنترنت ثابت في إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 08:24 مساءً - حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت في إفريقيا 2022، من شركة "أوكلا" العالمية المتخصصة في قياس وتقييم سرعات الإنترنت.

وجاء اختيار مصر من قبل الشركة العالمية، بعد تحليل دقيق للاختبارات التي يجريها المستخدمون، على مستوى القارة السمراء خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري.

ويرى الدكتور محمد رفعت خبير تكنولوجيا المعلومات ومستشار التحوّل الرقمي أنّ: "هذه الجائزة جاءت في وقت مثالي لمصر ولوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي حاولت خلال السنوات الأخيرة تقديم العديد من الأفكار والمشروعات، لكي نصل للمركز الأول بعد أن كنّا في المركز الأربعين قبل سنوات قليلة".

الخروج من حيز الباقات المحدودة

وأكد "رفعت" في حديثه مع موقع "اقتصاد دوت الخليج" أنّ: "هناك تطلعات لدى المواطن المصري أن تزداد سرعة الإنترنت الأرضي خلال السنوات المقبلة أكثر، وأن نخرج من حيز الباقات المحدودة للإنترنت التي تُكلّف المواطنين أموالاً إضافية لتجديد حيز الباقات".

وأوضح: " هناك أكثر من 40 مليار جنيه مصري يتم ضخهم الفترة الأخيرة لكي تتم الاستعاضة عن الكابلات النحاسية بكابلات ألياف ضوئية وهو ما سيسهم أيضاً في الارتقاء بجودة وسرعة الإنترنت المصري، كما يتم طرح ترددات جديدة لتحسين مستوى الخدمة خلال العامين الآخرين بقيمة 2 مليار دولار".

جهود واستثمارات ضخمة

أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أكد فيه أنّ التكريم لم يأت من فراغ بل جاء نتاج مجهودات كبيرة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وفي ظل تطوير البنية التحتية للإنترنت في مصر.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ساهمت في ارتفاع ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت لتصل إلى 46 ميغابت/ ثانية، بعد أن كانت 6.5 ميجابت/ ثانية في 2019.

وقفزت مصر بهذا الترتيب 40 مركزاً، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، لتصل الآن إلى صدارة الترتيب.

تسلم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الجائزة، خلال فعاليات الدورة 42 من معرض ومؤتمر "جيتكس غلوبال" في دبي.

تعمل مصر على التوسع في مشروعات تطوير البنية التحتية للاتصالات للوصول إلى مصر الرقمية، والحفاظ على مؤشرات التقدم ومعدلات النمو التي شهدها القطاع أخيراً، حسب حديث وزير الاتصالات المصري.

مصر سعت خلال السنوات الماضية لتقديم أفضل خدمة إنترنت للمواطنين المصريين، وضخت استثمارات بلغت 40 مليار جنيه منذ 2019 لرفع كفاءة الإنترنت.

تنفذ مصر مشروعاً باستثمارات 25 مليار جنيه يستهدف مد كابلات الألياف الضوئية فى أكثر من 4500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة لرفع كفاءة الإنترنت في 3.5 مليون منزل ويستفيد منه 58% من سكان مصر" حسب حديث الوزير المصري.

في انتظار طيبة 1

وبحسب حديث مستشار التحوّل الرقمي فإن: "القمر طيبة 1 سيكون بداية دخول الإنترنت الفضائي في مصر وجميع بلدان إفريقيا بداية من العام المقبل، وهو ما يعتبر أمراً مشرفاً أن يكون القمر مصري، فمعه ستزداد السرعة أضعاف الموجودة عليه الآن، بجانب أنه سيخلق منافسة كبيرة مع الإنترنت الأرضي".

وأردف "رفعت" في حديثه مع موقع "دوت الخليج" أنّ: "الإنترنت هو عامل أساسي ومهم لجميع الخدمات على مستوى الأفراد والشركات، ومرهون دخول الاستثمارات العالمية إلى مصر بالارتقاء به، وهو ما حدث خلال السنوات الأخيرة من حيث توفرت شبكة إنترنت مستقر وسرعتها تناسب حجم تطلعات الاستثمار".