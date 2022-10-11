رئيس الوزراء العراقي: خط الربط الكهربائي مع الأردن سيدخل الخدمة في حزيران المقبل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 08:07 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، إن خط الربط الكهربائي مع الأردن سيدخل الخدمة في حزيران/يونيو المقبل، وذلك بعد أن وضع البلدان حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي.

وكتب الكاظمي على تويتر: "عملنا على استراتيجية شاملة وحققنا مشاريع عدة بمجال الكهرباء، ويدخل خط الربط مع الأردن للخدمة في حزيران القادم، وبعده خط الربط مع المملكة العربية السعودية والخليج".

وتابع: "مستمرون بالعمل لاستثمار أكبر للطاقة البديلة واستخراج الغاز المصاحب؛ لأجل استقرار الطاقة الكهربائية في العراق".

و الخميس، وضع رئيس الوزراء بشر الخصاونة ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني - العراقي، ليعلنان إطلاق العمل به.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.