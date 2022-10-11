أوكرانيا: عودة إمدادات الطاقة لمعظم المناطق المتضررة من الهجمات الروسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء الأوكرانى - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إنه "لليوم الثانى على التوالى، تواصل روسيا هجومها المكثف على منشآت البنية التحتية للطاقة. بالأمس، تم قطع الكهرباء عن 3900 منطقة مأهولة فى مدن وقرى وبلدات بسبب الضربات الصاروخية. والآن، تمكن عمال الطاقة وفرق الطوارئ لاستعادة امدادات الطاقة فى معظم المناطق وعادت الكهرباء إلى 3800 منطقة".

وأوضح أن إمدادات الطاقة فى المناطق الغربية من أوكرانيا قد استقرت وفى منطقة خاركيف أعيدت بالكامل تقريبًا وأن أعمال الترميم جارية لضمان إمدادات الطاقة للمناطق الوسطى ومدينة كييف وسيتم الانتهاء من الأعمال فى غضون أيام قليلة.

وتابع: "روسيا لا تتوقف عن محاولاتها لتدمير البنية التحتية للطاقة لدينا. ووفقًا لدائرة الطوارئ الحكومية، فقد تم بالفعل تسجيل 33 ضربة هذا اليوم. ويواصل الروس إطلاق عشرات الصواريخ التى تكلف مئات الملايين من الدولارات فقط لترك الأوكرانيين بدون الكهرباء ليوم أو يومين".

يذكر أن روسيا شنت هجومًا صاروخيًا مكثفًا على كامل أراضى أوكرانيا أمس حيث تم إطلاق 84 صاروخ كروز و24 طائرة بدون طيار. ونتيجة للضربات، لحقت أضرار بأجسام البنية التحتية الحيوية، وانقطعت إمدادات الطاقة والاتصالات فى بعض المناطق.

وفى السياق، أدانت حكومة تايوان الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا، واصفة القصف الروسى بأنه "يرقى إلى جرائم حرب"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "جوان أوو" إن "الضربات الصاروخية القاتلة التى شنتها موسكو على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أوكرانية أخرى يوم الاثنين تشكل انتهاكات جسيمة لميثاق الأمم المتحدة ويمكن تصنيفها كجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسى لتوجيهها ضد المدنيين".

وقالت: "إنه بصفتنا عضوًا فى المجتمع الدولى، ستواصل تايوان التنسيق الوثيق مع البلدان الأخرى ذات التفكير المماثل لاتخاذ التدابير المناسبة من أجل تحرير أوكرانيا من أهوال الحرب وكذلك استعادة السلام والاستقرار فى أقرب وقت ممكن".

وفيما يتعلق بالدعم الغربى لكييف، أعلنت الحكومة الكندية، اليوم، إرسال 40 مهندسا قتاليا إضافيا للمساعدة فى دعم الجهود البولندية لتدريب القوات الأوكرانية، كجزء من التزامها بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ودربت القوات المسلحة الكندية أكثر من 33 ألف من أفراد الجيش والأمن الأوكرانى منذ عام 2015، لكنها أوقفت مؤقتا جوانب من جهود التدريب منذ فبراير.

وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند - فى مؤتمر صحفى - أن بلادها ستنشر كندا ما يقرب من 40 مهندسا قتاليا فى بولندا لمساعدة القوات البولندية فى تدريب خبراء متفجرات أوكرانيين على الاستطلاع الهندسى والمتفجرات والتعدين وإزالة الألغام.

وأوضحت أن التدريب الإضافى "سيكمل التدريب الكندى للمجندين الأوكرانيين الجدد فى المملكة المتحدة، والتدريب الكندى للموظفين الأوكرانيين على استخدام مدافع الهاوتزر إم 777 التى تبرعنا بها لأوكرانيا".