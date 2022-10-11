قادة السبع يتعهدون بمحاسبة بوتين والمسؤولين عن الهجمات على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت مجموعة السبع - فى بيان مشترك عقب الاجتماع الافتراضى الذى عقدته اليوم الثلاثاء وأوردت قناة (سكاى نيوز) البريطانية مقتطفات منه - التزامها بدعم أوكرانيا طالما طال الأمر، ووعدت بمواصلة توفير الدعم المالى والإنسانى والعسكرى والدبلوماسى والقانونى لكييف.

ورفضت مجموعة السبع فى بيانها محاولات الضم غير القانونية من قبل روسيا لمناطق "دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون" الأوكرانية، مؤكدة أن أى استخدام للأسلحة النووية من جانب روسيا ستكون له عواقب وخيمة.

وذكر البيان فى هذا الصدد: "نستهجن الخطوات التصعيدية الروسية المتعمدة التى من بينها التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط والحديث النووى غير المسؤول، الذى يعرض السلام والأمن العالميين للخطر."

واستطرد البيان: "نؤكد أن أى استخدام للأسلحة الكميائية أو البيولوجية أو النووية من قبل روسيا ستكون له عواقب وخيمة."

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع قادة مجموعة السبع يأتى فى الوقت الذى شنت فيه موسكو واحدة من أكبر الضربات الصاروخية على أوكرانيا منذ تدخلها عسكريا أواخر فبراير الماضى، ردا على هجوم استهدف جسر القرم الذى يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، وألقت فيه موسكو باللوم على جارتها كييف.