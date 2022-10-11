روسيا: الغرب يضغط على المجتمع الدولى ويطالب بغض الطرف عن جرائم كييف

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن الغرب يمارس ضغوطا غير مسبوقة على المجتمع الدولى ويطالب الدول الأخرى بغض الطرف عن جرائم نظام كييف.





وأضافت زاخاروفا، حسب ما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "موسكو تدرك جيدا أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى ستخلق الوهم فقط وأن الجرائم العديدة للجانب الأوكرانى لا تظهر على مرأى من مؤسسات حقوق الإنسان والهياكل والشخصيات العامة، إنهم لا يتسترون بشكل فج فقط على السماح والإفلات من العقاب لنظام كييف فحسب، بل يطالبون الآخرين بذلك أيضا، ويمارسون ضغوطا غير مسبوقة عليهم، وفى ظل هذه الظروف، فإن الخيار الوحيد هو مواصلة العملية العسكرية الخاصة بأهدافها المعلنة"، مؤكدة أن "جميع الأهداف كما أكدت القيادة الروسية مرارا ستتحقق".

وقالت زاخاروفا: "كييف تتلقى أموالا وأسلحة ودعما استخباراتيا وسياسيا من الغرب منذ سنوات، ونظامها يتلقى فى الآونة الأخيرة نفس الشىء بالضبط من الغرب للأعمال الخارجة عن القانون التى ارتكبها على طريقة أسوأ الخلايا الإرهابية"، على حد قولها.

وأضافت زاخاروفا: "الهجوم الإرهابى الأخير على جسر القرم لم يكن استثناء ولكنه استمرارا للسياسة التى تتبعها البلاد منذ عقود".

وكان انفجار دوى يوم السبت الماضى، على جسر القرم، حيث انفجرت شاحنة مفخخة واشتعلت النيران فى 7 خزانات وقود بقطار يسير بجوار الجسر، ما أدى إلى انهيار قسمين من جسر القرم ولم تتضرر دعائمه.

وفى وقت سابق، ندد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالهجوم على جسر القرم ووصفه بأنه "عمل إرهابى"، وقال إن عناصر أوكرانية تقف وراءه.