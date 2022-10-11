الكويت تدين الانتهاكات الجسيمة باقتحام المسجد الأقصى المبارك

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية -فى بيان صحفى مساء اليوم الثلاثاء- أن استمرار هذه الممارسات المرفوضة وتصاعد وتيرتها إضافة إلى استمرار فرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وللوضع التاريخى والقانونى للقدس ومقدساتها، محذرة من تبعات هذه الانتهاكات على الاستقرار فى المنطقة.
وطالبت المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته بوقف الانتهاكات التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم للقدس والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطينى الشقيق ومقدساته.
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