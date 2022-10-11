فرنسا تعتزم تعزيز تواجدها العسكرى فى شرق أوروبا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صحفى صدر اليوم الثلاثاء عن مكتب وزير الدفاع الفرنسى سيباستيان ليكورنو، وأوردته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية، أن فرنسا تخطط لنشر طائرات "رافال" المقاتلة فى ليتوانيا، وعربات مصفحة إضافية ودبابات فى رومانيا، كما تخطط باريس لنشر قوات مشاة إضافية فى إستونيا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شنت فيه موسكو واحدة من أكبر الضربات الصاروخية على أوكرانيا منذ تدخلها عسكريا أواخر فبراير الماضى، ردًا على هجوم استهدف جسر القرم الذى يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، ألقت فيه موسكو باللوم على جارتها كييف.
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