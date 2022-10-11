إيطاليا وأوكرانيا يبحثان تبعات القصف الروسى على كييف

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، آخر المستجدات فى أوكرانيا، والتركيز على القصف الصاروخى الذى شنته القوات الروسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى.





وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أكى" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى جمع الجانبان على هامش قمة مجموعة الدول السبع الكبرى الافتراضية اليوم الثلاثاء. ونقلت الوكالة عن مصادر فى رئاسة الوزراء الإيطالية القول، إن دراجى أعرب عن إدانة الهجمات التى تزيد من تفاقم مسؤوليات السلطات الروسية، مجددا قرب إيطاليا من السلطات والمواطنين الأوكرانيين. وبحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، قال زيلينسكى -فى تصريح عبر تطبيق تليجرام- "تحدثت إلى رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجى وأبلغته بتبعات الإرهاب الصاروخى الروسى"، مضيفا: "لقد قمنا بتنسيق المواقف عشية الأحداث الدولية المهمة، بما فى ذلك قمة مجموعة السبع".

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