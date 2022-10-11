107 قتلى ضحايا الإعصار "إيان" في أمريكا
أعلنت السلطات الأمريكية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "إيان" الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتّحدة في أواخر سبتمبر المنصرم وأصبح أحد أعنف الأعاصير في التاريخ الأمريكي الحديث إلى 107 قتلى.
وبحسب الإعلام الأمريكي سقطت الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى في فلوريدا، الولاية الأكثر تضرّراً من الإعصار المدمّر، إذ بلغ عدد الضحايا فيها 102 قتلى، في حين سقط القتلى الخمسة الباقون في ولاية نورث كارولاينا.
وتُعد هذه الحصيلة الرسمية مرشّحة للارتفاع أكثر، في حين تتحدّث بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن عدد قتلى أكبر.
وكان "إيان" إعصاراً من الفئة الرابعة عندما بلغ اليابسة في فلوريدا حيث أغرق أحياء بأكملها ودمّر منازل وجسوراً وخطوط كهرباء، ومع تقدّم الإعصار نحو المحيط الأطلسي تراجعت حدّته قبل أن تشتدّ مجدّداً مع وصوله إلى ساوث كارولاينا وكذلك أيضاً جارتها نورث كارولاينا.
وقالت السلطات الأمريكية إنّ إعادة بناء المناطق الساحلية التي دمّرها الإعصار "إيان" في فلوريدا ستستغرق شهوراً وستكلّف 50 مليار دولار وربّما أكثر.
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