عاجل.. بوتين يؤكد لمدير وكالة الطاقة الذرية وجود تسييس للأنشطة النووية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد لمدير وكالة الطاقة الذرية رافاييل ماريانو جروسى، وجود تسييس فيما يتعلق بالأنشطة النووية.





وأوضح الرئيس الروسى بوتين، أن الوضع فى محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا مثير للقلق. ومن جانبه أكد مدير وكالة الطاقة الذرية، أنه يتم العمل على تجنب أى حادث نووى فى محطة زابوريجيا.

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