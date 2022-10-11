«إينى»: الشتاء بعد القادم سيكون أكثر تعقيدا فى إيطاليا لنقص إمدادات الغاز

جدة - نرمين السيد - توقع المدير التنفيذى لمجموعة "إينى" الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزى، أن تواجه سلطات بلاده بعض المصاعب فى تجاوز شتاء 2023-2024، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعى لاستخدامها فى التدفئة وانتاج الكهرباء.





وقال ديسكالزى، فى تصريح صحفى أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"، اليوم الثلاثاء: "شتاء 2023-2024 سيكون أكثر تعقيدًا. الآن نحن فى وضع مختلف لأن لدينا مخزونًا كاملاً وقمنا عمليًا بسد الفجوة بين الآن ونهاية العام".

وأضاف: "فى هذا العام، سمحت 6 أشهر من إمدادات الغاز الروسى بملء المخزونات، والآن يصل من روسيا إلى أوروبا إمدادات صفرية تقريبا، وحوالى 9-10% (من الحجم المعتاد) إلى إيطاليا"، متوقعا وضعا أكثر هدوءًا فى شتاء عامى 2024-2025.

وأشار ديسكالزى إلى أن إمدادات الغاز من الجزائر ستعوض تقريبا إمدادات الغاز من روسيا، التى كانت تشكل قبل عامين أكثر من 40% من احتياجات البلاد.