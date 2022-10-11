وقال ديسكالزى، فى تصريح صحفى أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"، اليوم الثلاثاء: "شتاء 2023-2024 سيكون أكثر تعقيدًا. الآن نحن فى وضع مختلف لأن لدينا مخزونًا كاملاً وقمنا عمليًا بسد الفجوة بين الآن ونهاية العام".
وأضاف: "فى هذا العام، سمحت 6 أشهر من إمدادات الغاز الروسى بملء المخزونات، والآن يصل من روسيا إلى أوروبا إمدادات صفرية تقريبا، وحوالى 9-10% (من الحجم المعتاد) إلى إيطاليا"، متوقعا وضعا أكثر هدوءًا فى شتاء عامى 2024-2025.
وأشار ديسكالزى إلى أن إمدادات الغاز من الجزائر ستعوض تقريبا إمدادات الغاز من روسيا، التى كانت تشكل قبل عامين أكثر من 40% من احتياجات البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «إينى»: الشتاء بعد القادم سيكون أكثر تعقيدا فى إيطاليا لنقص إمدادات الغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.