بوتين يمدد مرسوم مكافحة العقوبات حتى عام 2023

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا قد حظرت استيراد بعض المنتجات الزراعية والمواد الخام والمواد الغذائية التى تعود لبلد المنشأ من بين الدول التى فرضت عقوبات اقتصادية ضد الكيانات القانونية الروسية والمواطنين الروس، حيث تم فرض الحظر على 3 مراحل: من عام 2014 على بلدان الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والنرويج، من عام 2015 على أيسلندا وليختنشتاين وألبانيا والجبل الأسود، ومن عام 2016 على أوكرانيا.

وقد انخفضت صادرات الأغذية الزراعية فى البلدان التى خضعت للحظر، بينما كانت النتائج فى روسيا إيجابية، بنمو الإنتاج الزراعى المحلى وصناعة الأغذية المحلية، فضلا عن انخفاض الاعتماد على واردات الأغذية الزراعية.