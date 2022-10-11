جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا قد حظرت استيراد بعض المنتجات الزراعية والمواد الخام والمواد الغذائية التى تعود لبلد المنشأ من بين الدول التى فرضت عقوبات اقتصادية ضد الكيانات القانونية الروسية والمواطنين الروس، حيث تم فرض الحظر على 3 مراحل: من عام 2014 على بلدان الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والنرويج، من عام 2015 على أيسلندا وليختنشتاين وألبانيا والجبل الأسود، ومن عام 2016 على أوكرانيا.
وقد انخفضت صادرات الأغذية الزراعية فى البلدان التى خضعت للحظر، بينما كانت النتائج فى روسيا إيجابية، بنمو الإنتاج الزراعى المحلى وصناعة الأغذية المحلية، فضلا عن انخفاض الاعتماد على واردات الأغذية الزراعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يمدد مرسوم مكافحة العقوبات حتى عام 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.