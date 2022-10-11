العالم اليوم - خرسانة الكربون.. هل تتحول من عدوة الى صديقة للبيئة؟

انتم الان تتابعون خبر خرسانة الكربون.. هل تتحول من عدوة الى صديقة للبيئة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - ساهمت صناعة الخرسانة بشكل كبير في الطفرة العمرانية في السنوات الأخيرة، ما جعل من هذه المادة ثاني أكثر المواد استهلاكاً في العالم بعد الماء.

ورغم الفوائد العمرانية للخرسانة، إلا أن بصمتها الكربونية هائلة لدرجة أنه تم وصفها بـ "خرسانة الكربون"، حيث أن ما لا يقل عن 8 بالمئة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية تأتي من هذه الصناعة، مع إنتاج أكثر من 4 مليار طن خرسانة كل عام.

وتتكون الخرسانة من ثلاث مواد رئيسية هي الإسمنت والركام والماء، وينتج ضررها من عملية تسخين هذه المواد إلى درجات قياسية، فإنتاج طن واحد من الإسمنت يتسبب بانبعاث نحو 900 كيلو من ثاني أكسيد الكربون.

ومع تزايد الطلب على الخرسانة العدوة للبيئة بات من الملحّ تطوير بدائل أكثر استدامة وصداقة للبيئة، حيث توجهت الأنظار في السنوات الأخيرة نحو خيارات "الخرسانة الخضراء".

ويقول المهندس راشد سركيس وهو استشاري وباحث في حديث لموقع "دوت الخليج"، إن الإنسان بدأ يتكلم عن توجهات جديدة أكثر انسجاماً مع الاستدامة مثل "البناء الأخضر"، وذلك عبر تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء، كما وفي التشغيل اللاحق عبر الاستخدامات المختلفة للمواقع المستحدثة.

ولفت سركيس إلى أن هناك توجها لدى منتجي الإسمنت لتعديل التركيبة التي يعتمدونها في خلطاتهم، لتوفير أكبر قدر من الحرق، ضمن ما يُعرف بالخرسانة الخضراء، حيث برزت أنواع جديدة من المواد التي يمكن خلطها، لإخراج منتج جديد يمكن ان يضاهي الترابة والإسمنت في القوة ولكن بانبعاثات أقل.

وبحسب سركيس فإن هناك أيضاً مواد جديدة يتم تسويقها في أميركا، يمكن إنتاجها دون استخدام مفرط في الطاقة والحرق، وهي تشبه الطين الذي استخدمه الأجداد، كما هناك توجه قوي نحو الإنشاءات الخشبية بشكل مختلف عن السابق، معتبراً أن الخشب يشكل مادة أولية متجددة يمكن لها العودة إلى الاستهلاك الدائري بشكل متوازن.

وأكد أن تخفيض نسبة الإسمنت المعالج بحرارات عالية قد يخفف من الأثر ولكنه يبقي الضرر، ولذلك يجب تشجيع الأبحاث التي تنكب على إيجاد بدائل أفضل.

من جهته يقول المهندس الاستشاري والخبير البيئي محمد سعيد فتحة في حديث لموقع "دوت الخليج"، إن استبدال صناعة الخرسانة التقليدية بالخرسانة الخضراء ممكن ويجب التشجيع عليه، إذ أن للخرسانة الخضراء مواصفات كيميائية وفيزيائية، تفوق الخرسانة التقليدية من ناحية القوة والعزل ومقاومة الحريق والعمر الافتراضي، مشيراً إلى أنه تمت تجربة "الخرسانة الخضراء" لأكثر من 25 عاماً في عدة دول متقدمة، وقد أثبتت أن لها خواصاً تميزها عن الخرسانة التقليدية.

وبحسب فتحة فإنه لإنتاج "الخرسانة الخضراء" يتم استخدام النفايات الخرسانية ونفايات محطات الطاقة، والخرسانة المعاد تدويرها، ومخلفات التعدين والمحاجر وزجاج النفايات وبقايا المحارق والطين الأحمر، والطين المحروق ونشارة الخشب ورماد الاحتراق ورمل المسبك، مشيراً الى أن كلفة الخرسانة الخضراء هي أقل من كلفة الخرسانة العادية .

ولفت فتحة الى أن اللجوء الى الخرسانة الخضراء، يؤدي حتماً الى تقليل الآثار السلبية على البيئة وتأمين تنمية مستدامة، إذ أن مجمل نسبة تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون من جراء استعمال الخرسانة الخضراء مقدر بنسبة 50 و60 بالمئة.