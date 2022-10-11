عاجل| كييف: روسيا شنت اليوم 33 ضربة صاروخية على منشآت الطاقة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الأوكرانى، دنيس أناتوليفيج شميكال، اليوم الثلاثاء، إن روسيا شنت اليوم 33 ضربة صاروخية على منشآت الطاقة الأوكرانية، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ويتواصل التصعيد العسكرى بين موسكو وكييف، مؤخرًا، بعد تفجير شاحنة على جسر كيرتش الواصل بين روسيا وجسر القرم، حيث ردت وزارة الدفاع الروسية على الحادث بتوجيه ضربات عسكرية قاسية لأوكرانيا منذ أمس الإثنين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير قاعدتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية فى منطقة دنيبروبتروفسك"، مؤكدة أن قواتها "تواصل هجماتها الدقيقة على أهداف عسكرية وعلى منشآت طاقة فى أوكرانيا".

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