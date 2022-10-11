عاجل- الرئيس الأوكرانى: لا مجال للدبلوماسية مع⁧‫ روسيا‬⁩ حاليًا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء، إنه "لا مجال للدبلوماسية مع ⁧‫روسيا‬⁩ حاليًا"، لافتًا إلى أن تزويد بلاده "بأنظمة دفاع جوى متطورة، سيوقف التهديدات الرئيسية لروسيا"، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية فى أنباء عاجلة، منذ قليل.





وتابع الرئيس الأوكرانى، أن "روسيا بدأت مرحلة جديدة من التصعيد، ويجب فرض عقوبات جديدة عليها". وتأتى تصريحات زيلينسكى فى أعقاب تصريحات أطلقها الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن "هناك دول ستوفر منظومات دفاع جوى متقدمة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها".

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