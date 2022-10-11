العالم اليوم - رغم تحذير موسكو.. ألمانيا تسلم أنظمة دفاع متقدمة لأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر رغم تحذير موسكو.. ألمانيا تسلم أنظمة دفاع متقدمة لأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 05:20 مساءً - ذكرت وسائل إعلام ألمانية، يوم الثلاثاء، أن برلين سلمت أنظمة دفاع جوي من طراز "IRIS-T" إلى كييف، في إطار الدعم الغربي المقدم لأوكرانيا، من أجل مساعدتها على التصدي للعمليات العسكرية الروسية التي زادت شدتها، خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة فيما كانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، قد قالت، يوم الاثنين، إن بلادها ستسلم أول منظومة من أربعة أنظمة دفاع جوي طراز (IRIS-T) إلى أوكرانيا في غضون أيام.

وأضافت في بيان: "إطلاق الصواريخ مجددا على كييف والعديد من المدن الأخرى يُظهر مدى أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسرعة".

وأردفت: "الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المُسيرة ترهب السكان المدنيين على وجه الخصوص، لهذا السبب نقدم الآن الدعم خاصة بأسلحة دفاع جوي".

وحذرت روسيا، الدول الغربية، مرارا، من تسليم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، قائلة إن هذا الدعم يؤدي إلى إطالة أمد الصراع، وينذر بالانزلاق إلى مواجهة أوسع نطاقا.

وفي مطلع يونيو أعلنت برلين أنّها ستسلّم كييف منظومات دفاع جوي من طراز "آيريس-تي" التي تصنّعها شركة ديهل الألمانية والقادرة، وفقاً للمستشار الألماني أولاف لشولتس، على "حماية مدينة كبيرة بأكملها من الضربات الجوية الروسية".

منظومة IRIS-T

• تضم صواريخ بنظام توجيه أشعة تحت الحمراء، من نوع جو جو.

• تستخدم من عام 2005 حتى اليوم.

• يبلغ وزن الصاروخ 87.4 كم، وطولها 2936مم، وقطرها 127مم.

• يبلغ سعر الواحد منها نصف مليون دولار.