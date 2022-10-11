العالم اليوم - عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع بقوة خلال شهر يوليو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 05:20 مساءً - تراجع العجز في الميزان التجاري في مصر بنسبة 28.7 بالمئة على أساس سنوي في شهر يوليو، وذلك بدعم من زيادة الصادرات وتراجع الواردات.

وأفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، أن العجز في الميزان التجاري بلغ 2.7 مليار دولار في شهر يوليو، مقابل 3.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.

وارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 2.2 بالمئة، ليبلغ 3.13 مليار دولار في يوليو، مقابل 3.07 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.

وانخفض إجمالي الواردات بنسبة 14.8 بالمئة، ليسجل 5.81 مليار دولار في يوليو مقابل 6.82 مليار دولار قبل عام.

وكان العجز في الميزان التجاري لمصر قد تراجع في شهر يونيو الماضي بنسبة 12.4 بالمئة على أساس سنوي.

وقال جهاز الإحصاء، في بيان منتصف سبتمبر الماضي إن العجز في الميزان التجاري بلغ 3.21 مليار دولار في يونيو مقابل 3.66 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن قيمة الصادرات سجلت تراجعا بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، إذ بلغت 3.75 مليار دولار مقابل 3.88 مليار دولار قبل عام.

وسجلت قيمة الواردات انخفاضا بنسبة 7.7 بالمئة، إذ بلغت 6.96 مليار دولار في يونيو، مقابل 7.54 مليار دولار قبل عام.