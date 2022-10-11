عاجل- القوات الأوكرانية تستهدف محطة الطاقة فى مدينة بيلجورود الروسية

جدة - نرمين السيد - وتأتى الضربة الأوكرانية الأخيرة بالتزامن مع التصعيد العسكرى بين موسكو وكييف، بعد تفجير شاحنة على جسر كيرتش الواصل بين روسيا وجسر القرم.

وردت روسيا على الحادث بتصعيد ضرباتها الصاروخية على المدن الأوكرانية، لاسيما العاصمة كييف، منذ أمس الإثنين، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قاعدتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية فى منطقة دنيبروبتروفسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "قواتنا تواصل هجماتها الدقيقة على أهداف عسكرية وعلى منشآت طاقة فى أوكرانيا"، مؤكدة: "أصبنا كل الأهداف المحددة فى أوكرانيا اليوم، وتشمل منشآت القيادة العسكرية والطاقة".