بوتين: العلاقات مع الإمارات عامل مهم للاستقرار فى المنطقة والعالم

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين - خلال استقباله رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- إن العلاقات الثنائية بين البلدين تتطور بشكل ناجح، منوها بدور وتأثير الإمارات فى المنطقة وجهودها لتحقيق الاستقرار فى الأزمات السياسية.
من جهة أخرى، أكد بوتين أن "كل تصرفات روسيا غير موجهة ضد أى أحد ولا نسعى أن نشكل أى عوائق لأى أحد كان، تصرفاتنا موجهة لنشر الاستقرار فى أسواق الطاقة".
بدوره، قال الشيخ محمد بن زايد، إن حجم التبادل التجارى بين الإمارات وروسيا ارتفع من 2.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، وذلك بعد مرحلة كوفيد -19.
وأشار إلى أن عدد السياح الروس إلى الإمارات بلغ 500 ألف سائح سنويا، كما أن هناك 4000 شركة روسية تعمل فى الإمارات، معربا عن أمله فى مضاعفة هذه الأرقام فى الفترة المقبلة.
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