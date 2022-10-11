الهند ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، فى بيان نقلته قناة "إن دى تى فؤ" الهندية، أن هذه المساعدة تأتى استمرارا للعلاقة الخاصة التى تربط بين الهند وشعب أفغانستان، وتلبية للنداءات العاجلة التى وجهتها الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان.

وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة رقم 13 التى ترسلها الهند إلى أفغانستان، حيث قامت خلال الأشهر القليلة الماضية بإرسال 45 طنا من الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، وأدوية السل، و500 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، والمواد الطبية والجراحية، فيما تم تسليم الشحنات إلى سلطات مستشفى "إنديرا غاندى" للأطفال فى كابول.

وتسعى الهند إلى تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى البلاد.