وزيرة الدفاع: كندا ترسل 40 مهندسا لتدريب الجنود الأوكرانيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - قالت كندا، اليوم الثلاثاء، إنها سترسل 40 مهندسا مقاتلا آخرين للمساعدة في دعم الجهود البولندية في تدريب القوات الأوكرانية في إطار التزامها بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في مؤتمر صحفي في وارسو “أعلن اليوم أن كندا سترسل في الأسابيع المقبلة نحو 40 مهندسا مقاتلا لبولندا”.

وأوضحت أن ذلك بهدف مساعدة القوات البولندية على تدريب خبراء المتفجرات الأوكرانيين على الاستطلاع الهندسي و(التعامل مع) المتفجرات وزرع الألغام وإزالتها”.