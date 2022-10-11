محمد بن زايد: سنضاعف التعاون مع روسيا في السنوات المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده تسعى لتعزيز ودفع التعاون مع روسيا.

وأوضح الشيخ محمد بن زايد، خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات ضاعفت التبادل التجاري مع روسيا، قائلا: “ضاعفنا حجم التبادل التجاري مع روسيا من 2.5 إلى 5 مليارات دولار بعد جائحة كورونا”.

كما وجه الشكر لروسيا لدعمها السياحة في دولة الإمارات، قائلا: ” لدينا 4 آلاف شركة روسية ونحتفل بافتتاح أول مدرسة روسية في البلاد”.

من جانبه، وصف الرئيس الروسي، دور دولة الإمارات في المنطقة بأنه “كبير”، كما وجه الشكر لجهود دولة الإمارات الوسطية لحل المسائل العالقة.

وأضاف الرئيس الروسي: “الاتصالات مع دولة الإمارات تتطور وتشكل عاملا مهما في استقرار المنطقة والعالم”.

وقال بوتين: “موسكو تستجيب دائما لاحتياجات سوق الطاقة على نحو ملائم.. ونعمل بشكل مكثف مع أوبك+ وتحركاتنا هدفها تحقيق الاستقرار”، متابعاً: “نريد تحقيق توازن بين العرض والطلب في أسواق الطاقة”.

وشدد بوتين على أن تصرفات بلاده “غير موجهة ضد أحد ولا نسعى لخلق مشاكل أو عوائق”.