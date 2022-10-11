بوتين: دولة الإمارات لها دور مهم في المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لها دور مهم في المنطقة.

وأضاف بوتين، خلال محادثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد الذي يزور روسيا حاليا، أن موسكو لا تعمل ضد أي طرف في أسواق الطاقة، وذلك بعد أسبوع من انتقاد واشنطن لقرار مجموعة “أوبك+” لمنتجي النفط بتطبيق خفض في إنتاج النفط.

وأكد بوتين أن روسيا تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتأكد من أن هناك توازنا بين العرض والطلب، مشيراً إلى أنه ناقش مع الشيخ محمد بن زايد العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات تسعى إلى تعزيز التعاون مع روسيا، مضيفا: “عززنا التبادل التجاري مع روسيا”.

ووجه بوتين الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد، على جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده لحل القضايا الإنسانية.

وقال بوتين، خلال اللقاء الذي جرى في سان بطرسبرج، “نشكر لكم جهود الوساطة التي تقومون بها، والتي تؤدي إلى حل عدد من القضايا الإنسانية الهامة”، مضيفا: “على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت الاتصالات بشكل تصاعدي. على الرغم من العلاقات المعقدة اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة، بل وفي العالم”.