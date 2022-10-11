ميقاتى يطلب من «توتال» بدء التنقيب عن النفط فى المياه اللبنانية

جدة - نرمين السيد - طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى من ممثلى شركة "توتال" الفرنسية بدء الإجراءات التنفيذية للتنقيب فورا عن النفط فى المياه اللبنانية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.





جاء ذلك خلال اجتماع نجيب ميقاتى مع وزير الطاقة وليد فياض ووفد من شركة "توتال" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة رومان لامارتينيار، ومدير الشركة ومدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه، ومدير شمال إفريقيا جان جايلي، الذين وصلوا إلى بيروت فى وقت سابق اليوم. وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت أن الرئيس ميشال عون، تسلم صباح اليوم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أن الاتفاق مرض بالنسبة للبنان ويحفظ حقوقها وثرواتها.

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