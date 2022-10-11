لافروف ينتقد مزاعم غربية حول استخدام روسيا للسلاح النووي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الجانب الأمريكي متورط في الصراع في أوكرانيا منذ فترة، ويعمل على تسليح نظام كييف، مشيراً إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك أنها تمضي إلى أبعد مما توقعت في الأزمة الأوكرانية.

وأشار لافروف، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن موسكو تحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع، رافضاً التكهنات التي تتحدث عن احتمال استخدام بلاده لأسلحة نووية.

وقال إن موسكو لا يمكنها فعل ذلك إلا “في حال واجهت زوالا وشيكا”.

وأضاف “العقيدة النووية الروسية تتوخى إجراءات انتقامية حصرية تهدف لمنع تدمير الاتحاد الروسي نتيجة ضربات نووية مباشرة أو استخدام أسلحة أخرى تهدد وجود الدولة الروسية”، متهما الغرب بنشر تكهنات حول نوايا روسيا المزعومة لاستخدام أسلحة نووية.

وشدد لافروف على أنه لا تغيير في مهام العملية العسكرية الخاصة، وأنه لا ينبغي أن تكون أوكرانيا “دولة إرهابية”.

ووصف تصريحات ممثلي الولايات المتحدة بأن روسيا ترفض التفاوض بشأن أوكرانيا بـ”الكاذبة”، مؤكداً استعداد موسكو للاستماع لأية مقترحات حول المفاوضات، إلا أنها يجب أن تعرف محتوى المبادرات.

وحث الولايات المتحدة وحلفاءها على ”إظهار أقصى قدر من المسؤولية في تصريحاتهم العامة”.

ولفت لافروف إلى أن هناك معلومات تفيد بأن الأفراد العسكريين النظاميين من الولايات المتحدة وأوروبا يعملون باستمرار بشكل مباشر في أوكرانيا.