عاجل- روسيا تضع «ميتافيرس» على قائمة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا قد أعربت فى وقت سابق، عن قلقها من الواقع الافتراضى (VR)، قائلة أنه يمكن أن يتيح نشاطًا غير قانونيا.

وأصدر المركز التقنى العلمى فى Roskomnadzor، وهو الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن مراقبة وسائل الإعلام، تقريرًا، لتقييم ما يراه على أنه مخاطر وإمكانيات محتملة لمساحات الواقع الافتراضى حيث يمكن للناس التفاعل عبر الحدود الوطنية.

يشير مصطلح "ميتافيرس"، الذى جاء من الخيال العلمي، إلى عوالم افتراضية ثلاثية الأبعاد تركز على التواصل الاجتماعى البشرى، وقد أصبح محور اهتمام شركات التكنولوجيا بشكل متزايد، بما فى ذلك شركة "فيسبوك" الأمريكية.