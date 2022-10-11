عاجل- ألمانيا: لن ندعم خطة الاقتراض الأوروبية لحل أزمة الطاقة

جدة - نرمين السيد - وكان المستشار الألمانى أولاف شولتس، قد أعلن اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تتوقع استئناف استيراد الغاز من روسيا قريبا.

يذكر أن الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" كانت قد أعلنت الأسبوع الماضى، وقوع حادث تسرب فى خط الأنابيب بمياه الدانمارك بالقرب من جزيرة "بورنهولم".

كما أعلن مشغل خط أنابيب الغاز الروسى المتجه إلى ألمانيا شركة "نورد ستريم إيه جى" أن الأعطال التى حدثت فى ثلاثة خطوط لأنابيب الغاز البحرية لنظام "التيار الشمالى" فى آن واحد غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير مدة تنفيذ الإصلاحات.