بريطانيا: لا مؤشرات على نية روسيا استخدام السلاح النووى

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد حث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووى بشكل مصطنع. وفى تصريحاته لوسائل إعلام روسية، نصح لافروف أولئك فى الغرب الذين يروجون لمزاعم "اسخدام روسيا المحتمل للأسلحة النووية" بالتحلى بالمسؤولية. وقال لافروف: "آمل بأن أولئك الذين يتكهنون باستمرار بشأن موضوع الحرب النووية، وبشأن مزاعم تدبير روسيا لاستفزازات باستخدام أسلحة الدمار الشامل، أن يدركوا مدى مسؤوليتهم". وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أنه بموجب عقيدتها النووية، لا يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إلا كإجراء جوابى يهدف إلى منع تدمير البلاد.

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