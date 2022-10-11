عاجل- روسيا: تدمير قاعدتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير قاعدتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية فى منطقة دنيبروبتروفسك، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وبحسب القناة، قالت وزارة الدفاع الروسية إن "قواتنا تواصل هجماتها الدقيقة على أهداف عسكرية وعلى منشآت طاقة فى أوكرانيا"، مؤكدة أنه "أصبنا كل الأهداف المحددة فى أوكرانيا اليوم، وتشمل منشآت القيادة العسكرية والطاقة".

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