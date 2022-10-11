عاجل- السفارة الروسية بـ ألمانيا تتعرض لعمل تخريبى

جدة - نرمين السيد - وكان المستشار الألمانى أولاف شولتس، قد أعلن فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يريد تقسيم أوروبا والمجتمع الألمانى لكن برلين لن تسمح بذلك.
يشار إلى أن القوات الروسية، كانت قد شنت أمس الإثنين، ضربات صاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف وبعض المدن الأخرى، أصابت العديد من المناطق والبنى التحتية، الأمر الذى أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 105 آخرين.
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