عاجل- لافروف: نحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووى بشكل مصطنع

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته لوسائل إعلام روسية، نصح لافروف أولئك فى الغرب الذين يروجون لمزاعم "اسخدام روسيا المحتمل للأسلحة النووية" بالتحلى بالمسؤولية.
وقال لافروف: "آمل بأن أولئك الذين يتكهنون باستمرار بشأن موضوع الحرب النووية، وبشأن مزاعم تدبير روسيا لاستفزازات باستخدام أسلحة الدمار الشامل، أن يدركوا مدى مسؤوليتهم".
وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أنه بموجب عقيدتها النووية، لا يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إلا كإجراء جوابى يهدف إلى منع تدمير البلاد.
وتابع: "نصيبحتى لكل من الأمريكيين وأتباعهم، الذين يشاركون فى مثل هذا التأجيج، بل للمحللين وعلماء السياسة أيضا، هى أن يتحلوا بأكبر قدر من المسؤولية فى تصريحاتهم العلنية".
وخاطب لافروف وسائل الإعلام قائلاً: "أناشد من خلالكم جميع المهتمين بهذا الموقف وهذا الموضوع ويحاولون تغطيته فى الفضاء العام، ألا تقوموا بتسخينه بشكل مصطنع".
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