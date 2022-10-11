مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يمنع الصحفيين من التغطية

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية - فى بيان صحفى - إن ما يزيد على ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، وسط دعوات مكثفة للاقتحامات خلال الساعات والأيام المقبلة.
وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى وعند باب القطانين، ورقصات صاخبة عند باب "الأسباط"، حاملين "القرابين النباتية"، فيما أدى أحد المستوطنين ما يطلق عليه "السجود الملحمى" عند باب السلسلة.
وفرغت قوات الاحتلال الأقصى من باحاته لتأمين اقتحامات المستوطنين، ومنعت المصلين والمرابطين فى المصلى القبلى من الخروج إلى الممرات والباحات التى يقتحمها المستوطنون، وتم إطلاق طائرة استطلاع بدون طيار فى سماء المسجد لمسحه بالكامل.
ومنعت قوات الاحتلال الأطقم الصحفية والمصورين من تغطية الاقتحامات، وما تسنى رصده كان عبر كاميرات الهواتف الخاصة بالمرابطين والمصلين ومن تم إخراجهم عنوة من ساحات المسجد، وحسب إفادات شهود عيان.
وفى وقت سابق اليوم منعت قوات الاحتلال مئات من الفلسطينيين من القدس وأراضى الـ 48 من الدخول إلى المسجد الأقصى فى صلاة الفجر، تأمينا لاقتحام المستوطنين فى الصباح.
وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل القدس القديمة منذ ساعات الفجر الأولى.
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