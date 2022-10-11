إسرائيل: اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان «تاريخى»

جدة - نرمين السيد - ونقل المتحدث عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلى يائير لابيد قوله: إن "هذا إنجاز تاريخى يعزز أمن إسرائيل ويدخل المليارات إلى الاقتصاد الإسرائيلى، وسيضمن الاستقرار على الحدود الشمالية".

وكان الوسيط الأمريكى عاموس هوكشتاين أجرى - خلال اليومين الماضيين - مُحادثات مكثفة مع لبنان والفريق المفاوض الإسرائيلى، وتلقت إسرائيل فى الساعات الأخيرة مسودة اتفاق تلبى جميع مطالبها الأمنية والاقتصادية والقانونية، حسب بيان أوفير جندلمان.

وأوعز لابيد لسكرتير الحكومة الإسرائيلية بعقد جلسة للكابينت تليها جلسة خاصة للحكومة ستبحث تقديم الاتفاق إلى الحكومة للمصادقة عليه وطرحه على الكنيست، ومن المقرر أن يعقد لابيد اجتماع مجلس الوزراء الأمنى "الكابينيت" غدا الأربعاء، يليه اجتماع خاص للحكومة.