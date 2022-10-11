عاجل- قوات الجو الأوكرانية: إسقاط 14 صاروخا روسيا استهدفت أراضينا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من إسقاط 14 صاروخًا روسيًا استهدفت الأراضى الأوكرانية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير قاعدتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية فى منطقة دنيبروبتروفسك. وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان لها، إن "قواتنا تواصل هجماتها الدقيقة على أهداف عسكرية وعلى منشآت طاقة فى أوكرانيا". كما أكدت الدفاع الروسية أنه "أصبنا كل الأهداف المحددة فى أوكرانيا اليوم، وتشمل منشآت القيادة العسكرية والطاقة".

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