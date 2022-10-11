حاكم لفيف الأوكرانية: صاروخ روسى استهدف البنية التحتية ومشكلات بالكهرباء

جدة - نرمين السيد - قال حاكم مدينة لفيف الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن صاروخًا روسيًا استهدف البنية التحتية فى المدينة، ما أدى لمشكلات بإمدادات الطاقة الكهربائية، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أمس الإثنين، أن الجيش الأوكرانى أسقط 41 من بين 75 صاروخًا أطلقتها روسيا على مدن أوكرانيا، متعهدة بالرد على الهجمات الروسية. فيما أعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين جراء الانفجارات التى استهدفت العاصمة كييف، صباح أمس الإثنين. وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف انفجارات عنيفة، صباح أمس الإثنين، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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