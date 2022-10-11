قصف صاروخى وضحايا.. ماذا يحدث فى أزمة روسيا وأوكرانيا؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، إن الهجوم الروسى أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 105 آخرين. من جانبه، اتهم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي روسيا، بأنها تحاول محو بلاده عن وجه الأرض، وذلك على خلفية القصف والانفجارات التى هزت العاصمة كييف وعدة مدن أخرى، فيما أكد نظيره الروسى فلاديمير بوتين، أن الهجمات الصاروخية جاءت ردا على الانفجار الذى وقع يوم السبت، بجسر القرم. يشار إلى أن بوتين، كان قد اتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى استهدف جسر كيرتش، الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، بشاحنة مفخخة، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابى" يستهدف البنية التحتية لدولة روسيا الاتحادية.

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