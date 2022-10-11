برلين: لا نتوقع استئناف استيراد الغاز من روسيا قريبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف شولتس، فى كلمة اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يريد تقسيم أوروبا والمجتمع الألمانى لكن برلين لن تسمح بذلك.

يذكر أن الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" كانت قد أعلنت الأسبوع الماضى، وقوع حادث تسرب فى خط الأنابيب بمياه الدانمارك بالقرب من جزيرة "بورنهولم".

كما أعلن مشغل خط أنابيب الغاز الروسى المتجه إلى ألمانيا شركة "نورد ستريم إيه جى" أن الأعطال التى حدثت فى ثلاثة خطوط لأنابيب الغاز البحرية لنظام "التيار الشمالى" فى آن واحد غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير مدة تنفيذ الإصلاحات.