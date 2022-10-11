سول تطالب بيونج يانج بـ وقف أنشطة تصعيد التوتر

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قال مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية - فى إشارة إلى اقتراح الرئيس الكورى يون سيوك-يول للمساعدة فى إعادة بناء اقتصاد الشمال مقابل خطوات نزع السلاح النووى - إن الحكومة تحث كوريا الشمالية مرة أخرى على الوقف الفورى لأى استفزازات إضافية والرد على عرض "مبادرتنا الجريئة".
وشدد المسؤول أيضا على أن حكومة الجنوب تعتبر أنه من "الخطير للغاية" أن تقوم كوريا الشمالية بالمضى قدما فى تدريب نووى يستهدف سول بعد أن تبنت مؤخرا قانونا جديدا يلمح إلى احتمال توجيه ضربات نووية استباقية، قائلا "إنه لا يمكن تبرير الاستفزاز العسكرى "غير القانونى" لكوريا الشمالية بأى شكل من الأشكال.
وقال "إن الحكومة راقبت عن كثب كوريا الشمالية وأدانت بشدة سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة باعتبارها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولى واستفزازا خطيرا يصعد التوترات فى شبه الجزيرة الكورية وحثت الشمال على التوقف الفورى عن أعماله الاستفزازية مرات عديدة".
وصعدت كوريا الشمالية من حدة التوترات فى شبه الجزيرة الكورية من خلال عمليات إطلاق الصواريخ البالستية فى الأسابيع الأخيرة، بما فى ذلك صاروخ باليستى متوسط المدى حلق فوق اليابان يوم الثلاثاء الماضي.
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