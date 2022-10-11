روسيا: تصريحات أمريكا بشأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة يجعلها جزءا من الصراع

وأضاف أنتونوف، أن "قرار روسيا الضرب بأسلحة دقيقة التوجيه لمنشآت البنية التحتية فى أوكرانيا كان ردا على الأعمال الإرهابية التى ارتكبت فى بلادنا، والمسؤولية عنها تقع بالكامل على عاتق نظام كييف"، وفق قوله.
وتابع أنتونوف "لم نتوقع أى رد فعل آخر من الإدارة الأمريكية، ومع ذلك، فإننا ننظر إلى تصريحات القيادة الأمريكية حول نيتها دعم زيلينسكى بإمدادات إضافية من المنتجات العسكرية، بما فى ذلك أحدث الموديلات كدليل آخر على أن واشنطن أكدت وضعها كمشارك فى الصراع".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد قال فى اجتماع عاجل لمجلس الأمن أمس الإثنين، إن ضربة كبيرة وجهت إلى مرافق الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية وحذر كييف من أنه إذا حاولت مواصلة ما اسماه "الهجمات الإرهابية فى روسيا"، فإنها ستواجه صعوبة شديدة.
وكان البيت الأبيض قد أعلن فى وقت سابق، بأن الرئيس جو بايدن تعهد بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوى متطورة عقب الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة.
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