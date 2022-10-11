نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بيني غانتس: إذا هاجم حزب الله إسرائيل فسندمر لبنان (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 11:07 صباحاً - دوت الخليج :- قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن رد تل أبيب سيكون حاسما إذا ما هاجم حزب الله إسرائيل.

وأضاف غانتس خلال مقابلة تلفزية مع "ويك إند نيوز" مساء السبت، "إذا ارتكب حزب الله خطأ وهاجم إسرائيل بطريقة ما.. فسوف نفكك لبنان".

وأوضح وزير الدفاع أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تصعيد".

وصرح بأن اتفاقية الغاز مع لبنان جيدة وأنه لا يزال من الممكن التوصل إليها.

وأشار إلى أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق وهي مصممة على حماية أصولها.

وتطرق وزير الدفاع إلى ما قاله زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ضد الاتفاق، حيث قال: "أعرف نتنياهو منذ سنوات عديدة.. كان سيوقع عليها من الناحية الأمنية والاستراتيجية".

المصدر: "قناة 12" العبرية