تصريح روسى جديد بشأن استخدام النووى

جدة - نرمين السيد - وقال ريابكوف - "إن الولايات المتحدة والدول الغربية تؤجج الخطاب النووى على خلفية الأحداث الجارية فى أوكرانيا"، مضيفا أن الغرب جعل الأمر يبدو كما أن روسيا تستعد لشن ضربات باستخدام أسلحة دمار شامل. وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أن الوثيقة الخاصة بسياسة روسيا فى مجال الردع النووى تحدد بوضوح شروط تطبيقها.

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