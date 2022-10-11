زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب تايوان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت صحيفة "فوكس تايوان" المحلية، أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، فيما وقع مركز الزلزال على بعد 59.3 كيلو متر شرق مقاطعة هوالين، وعلى عمق 17.9 كيلو متر.
وبلغت شدة الزلزال 3 درجات فى مناطق أخرى فى هوالين وييلان، وكذلك فى تايبيه ونيو تايبيه وتاويوان ومقاطعة هسينشو ونانتو.
ولم تصدر الجزيرة تحذيرات من حدوث تسونامى ما لم يكن الزلزال أقوى من 7 درجات.
وتقع تايوان على "حزام النار" فى المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية، ويمكن أن تكون بعض الزلازل التى تبلغ قوتها 6 درجات أو أكثر مميتة، لكن ذلك يعتمد على مكان وقوع الزلزال وعلى عمقه.
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